MotoGp, Bagnaia: "In Texas ritrovate le vecchie sensazioni"

ROMA - Finora il Motomondiale non ha sorriso a Pecco Bagnaia e Jack Miller . L'italiano, a -38 dalla vetta della MotoGp occupata da Enea Bastianini, è però pronto alla riscossa nel Gran Premio del Portogallo con la sua Ducati: "Sono carico e pronto ad affrontare la prima tappa europea della stagione. Sia in Argentina che in America siamo riusciti finalmente a fare dei passi avanti e a ritrovare le sensazioni a cui ero abituato in sella alla mia Desmosedici. Ad Austin non siamo riusciti ad andare oltre la quinta posizione: in gara ci è mancata un po’ di velocità. Portimao è un circuito dove lo scorso anno siamo riusciti ad andare forte in entrambi i Gp disputati su questo tracciato. Questo ci permetterà di trarre un bilancio del lavoro fatto finora e capire dove dobbiamo ancora migliorare".

Miller in fiducia

Per quanto riguarda l'australiano, la situazione non è certo migliore. Miller ha 31 punti in classifica piloti ed è solo settimo. "Sono davvero entusiasta di tornare a correre in Europa, dove penso che il Mondiale entrerà veramente nel vivo. Essere salito sul podio nell’ultimo Gp in America - ha detto il ducatista - mi dà la giusta fiducia per affrontare questa parte importante del campionato. Non vedo l’ora di scendere in pista a Portimao, un tracciato che mi piace molto! Nel 2021 sono arrivato terzo nell’ultima gara portoghese e ritengo ci siano tutte le premesse per una prestazione positica anche in questa stagione".