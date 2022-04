MotoGp, Gp Portogallo: Pol Espargaro si prende le libere 2, quarto Bagnaia

PORTIMAO - Le prove libere 2 del Gran Premio del Portogallo vedono la Honda di Pol Espargaro dominare. La pioggia, che continua a cadere copiosa sul tracciato di Portimao, sembra penalizzare in questa fase le Ducati in particolare. Dietro l'altra Honda di Marc Marquez, con Andrea Dovizioso in terza posizione. Completano poi la top 5 Bagnaia e Martin . Da segnalare, appunto, la caduta di Pecco Bagnaia, che si porta nel box i ciottoli su cui è andato a impattare, polemizzando sulla loro dimensione. I sassi a bordo pista hanno infatti danneggiato le Desmosedici ufficiali (nelle libere 1 a terra anche Miller), oltre a non attutire al meglio i fuoripista. Cade anche Marco Bezzecchi. La MotoGp tornerà domani (ore 10:55) con le prove libere 3, poi a seguire la quarta sessione, con le qualifiche alle ore 15:10.