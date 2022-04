MotoGp, Marquez: "Migliorare durante la stagione? Non penso di riuscirci"

ROMA - Le prove libere 2 del Gran Premio del Portogallo hanno visto chiudere Marc Marquez al 2° posto alle spalle di Pol Espargaro. Sulla pista di Portimao, bagnata pesantemente dalla pioggia, il pilota spagnolo ha da subito trovato sensazioni positive per affrontare il weekend. "A me il bagnato va bene - ha esordito il "Cabroncito" - perché guidare così non è tanto impegnativo fisicamente. Il feeling era subito buono e la moto la sentivo bene. Ho spinto un giro e il tempo è arrivato. Devo sempre guidare in un modo diverso e sono già a un livello ottimo. Ma non penso di migliorare durante la stagione", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.