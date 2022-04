MotoGp, Bagnaia: "Sono messo bene anche se dovesse piovere"

PORTIMAO - "Ho ritrovato le stesse condizioni dello scorso anno e, grazie al buon feeling che ho con l'anteriore, posso guidare come voglio. Già nel secondo giro delle FP2 ero riuscito ad eguagliare il tempo fatto segnare in mattinata". Questo il commento di Francesco Bagnaia al termine della giornata di venerdì nel Gp del Portogallo , quinto appuntamento stagionale di MotoGp. Il pilota della Ducati è apparso ottimista nonostante la caduta nel pomeriggio e guarda con ottimismo al resto del weekend, partendo già dalle qualifiche .

L'analisi di Bagnaia

'Pecco' ha poi proseguito nella sua analisi: "Ho commesso un errore, forzando più di quanto avrei dovuto. La gomma media nuova anteriore probabilmente non aveva ancora raggiunto la temperatura ottimale. Nel complesso sono soddisfatto di come stiamo lavorando e credo di essere messo bene anche in caso di una qualifica bagnata". Malgrado il suo miglior tempo cancellato a causa delle bandiere gialle, al momento Bagnaia è virtualmente qualificato al Q2, anche se a fare la differenza sarà la terza sessione di libere. Ciò che conta davvero, però, è che il Gp dell'Indonesia - corso sempre sul bagnato - sembra essere un lontano ricordo per l'italiano.