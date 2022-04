MotoGp, ospite speciale a Portimao: c'è Valentino Rossi nel paddock

PORTIMAO - Valentino Rossi presente nel paddock del Gp del Portogallo , quinto appuntamento della stagione di MotoGp. Le telecamere hanno infatti inquadrato, tra la sorpresa generale, il Dottore prima dell'inizio della terza sessione di prove libere . Il nove volte campione del mondo, nonché leggenda di questo sport, ha annunciato il ritiro al termine dello scorso Motomondiale, ma ovviamente è rimasto legato al mondo delle moto. Per lui si tratta della prima apparizione ufficiale da 'spettatore' in occasione di un Gran Premio di MotoGp.

Le reazioni social

Delirio social con tanti utenti scatenati non appena hanno riconosciuto il campione di Tavullia. Numerosi tweet e post hanno invaso i principali social network per celebrare la presenza - inaspettata - di Rossi nel paddock a Portimao. Dopo il suo ritiro, Valentino aveva celebrato la nascita di sua figlia, Giulietta, ed aveva gareggiato con l'Audi a Imola nel GT World Challenge. Si tratta invece della sua nuova prima volta in MotoGp e, con ogni probabilità, non sarà l'ultima.