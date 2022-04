MotoGp, Gp Portogallo: Zarco in pole position, Bagnaia partirà ultimo

PORTIMAO - Johann Zarco ottiene la pole position di MotoGp nel Gran Premio del Portogallo. Sul tracciato di Portimao, il pilota francese della Ducati Pramac conquista il miglior tempo in 1’42”003, precedendo Joan Mir ed Aleix Espargaro, rispettivamente su Suzuki ed Aprilia. Completano la Top 5 Jack Miller (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), mentre il miglior azzurro è Marco Bezzecchi (Ducati), che scatterà dalla seconda fila, sesto. Sfortunato Marc Marquez (Honda), penalizzato da una bandiera gialla e nono alle spalle di Luca Marini (Ducati). Brutta caduta in avvio di Q1 per Francesco Bagnaia (Ducati), che scatterà dall'ultima posizione. Partiranno dalle retrovie anche i ducatisti Enea Bastianini, leader del mondiale, e Jorge Martin.