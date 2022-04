MotoGp, Gp Portogallo. Zarco sulla pole: "Sono felice, è andato tutto bene"

PORTIMAO - Le qualifiche del Gp del Portogallo hanno incoronato Johann Zarco. Il pilota francese in sella alla Ducati Pramac ha infatti conquistato la pole position grazie al crono di 1:42.003, che gli ha consentito di sbaragliare la concorrenza. A condividere la prima fila con il pilota transalpino, alla settima pole in classe regina, saranno Joan Mir ed Aleix Espargaro. Scatteranno invece dalla seconda fila il ducatista Jack Miller, il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e l'azzurro Marco Bezzecchi. "Sono felice, non me lo aspettavo" ha esordito Zarco.

Zarco commenta la pole

“La situazione non era facile, visto che in FP4 eravamo sul bagnato. Inoltre le slick funzionavano ma era complicato controllarle, perciò è stata difficile anche la scelta delle gomme. La miglior strategia era restare in pista con le stesse gomme per fare più giri possibili e ha funzionato” ha affermato il francese. “Ammetto che ero preoccupato, ma per fortuna le cose sono andate alla perfezione. Solitamente facciamo fatica a far funzionare la gomma fin da subito; oggi, però, è andato tutto per il verso giusto. Il potenziale c’è, anche se non possiamo giudicarlo su questa pole” ha concluso ai microfoni di Sky Sport Zarco, determinato a conservare la prima piazza anche nella gara di domani, dove sarà chiamato a difendersi dagli attacchi degli avversari fin da subito.