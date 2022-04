MotoGp, Bagnaia in ospedale per una TAC. Tardozzi: “Ha dolore alla spalla"

PORTIMAO – Ha lasciato tutti con il fiato sospeso Francesco Bagnaia sul tracciato di Portimao. In occasione delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, il pilota della Ducati è stato infatti vittima di una brutta caduta. In avvio del Q1, purtroppo ha battuto la spalla per terra in maniera piuttosto violenta, tanto da non poter ritornare in sella alla moto per proseguire le qualifiche. Domani in gara partirà dall’ultima posizione, ma ciò che conta davvero è che stia bene e che non si sia rotto nulla. A fare chiarezza sulle condizioni dell'italiano ci hanno pensato Davide Tardozzi, team manager della Ducati, e il dottore Michele Zasa, intervenuti ai microfoni di Sky Sport.