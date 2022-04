MotoGp, Gp Portogallo: Bagnaia potrà correre, c'è il via libera dei medici

PORTIMAO – Francesco Bagnaia potrà correre il Gp del Portogallo. Il pilota della Ducati, vittima di una brutta caduta nelle qualifiche, è stato infatti dichiarato idoneo e sarà regolarmente in pista. Sospiro di sollievo dopo quanto accaduto nella giornata di sabato, in cui Pecco aveva perso il controllo della moto sbattendo violentemente al suolo con la spalla destra. Fin da subito era apparso molto dolorante, tanto che non era tornato in pista per proseguire il Q1. Il team manager Ducati Davide Tardozzi, aveva rassicurato tutti, spiegando che il ragazzo non aveva mai perso conoscenza e le conseguenze non sembravano particolarmente gravi. Tuttavia, per scongiurare ogni tipo di sorpresa, era stata concordata una TAC presso l’ospedale di Portimao. Come ci si augurava, la TAC non ha evidenziato fratture e dunque il pilota Ducati correrà in Portogallo.