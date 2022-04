MotoGp: Valentino Rossi premiato come icona sportiva ai Laureus Awards

ROMA - Valentino Rossi è stato premiato per la terza volta, su otto nomination totali, ai Laureus Awards, ricevendo il premio come "Laureus Sporting Icon Award". Non è la prima volta che il pilota di Tavullia riceve un premio ai Laureus: nel 2006, infatti, era stato insignito del premio "Laureus Spirit of the Sport Award" dopo la quinta vittoria di fila in classe regina, mentre nel 2011, dopo un infortunio, è stato premiato come "Laureus Comeback of the Year Award".