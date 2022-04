MotoGp, diretta tv Gp Spagna: orari, canale e dove vederlo

ROMA - La MotoGp scende in pista per il Gran Premio di Spagna. Dopo la vittoria di Fabio Quartararo a Portimao, i piloti volano a Jerez per il sesto appuntamento del Motomondiale. Si comincia venerdì 29 aprile con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle ore 9:55 e alle 14:10. Sabato, invece, si scende in pista alle 9:55 con la terza sessione di prove libere. Alle 13:30 al via le FP4, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 1 maggio il warm-up aprirà la giornata alle 9:40, mentre alle 14 semaforo verde per la gara sul circuito di Jerez.