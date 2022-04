MotoGp, Miller smentisce le voci di addio: "La Ducati è casa per me"

ROMA - "Con LCR non sono stati aperti canali di alcun tipo . Non ci sono discussioni con nessuna scuderia. Le negoziazioni stanno iniziando solo ora". Sono queste le parole di Jack Miller , al termine del Gran Premio del Portogallo concluso con un ritiro, riportate dal sito ufficiale della MotoGp . La Ducati ufficiale, infatti, fatica a decollare in pista, con la vetta del Motomondiale al momento occupata da Fabio Quartararo (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki), ma nonostante un avvio non entusiasmante Miller ribadisce la sua volonta di restare a Borgo Panigale.

Le parole di Tardozzi

Se prima dell'inizio di questa stagione Pecco Bagnaia e Jack Miller erano tra i favoriti al titolo finale, ora i due piloti Ducati sono appaiati con 31 punti in classifica e a -38 lunghezze dal tandem di testa. Ciononostante, il 27enne di Townsville afferma: "Ci prenderemo il nostro tempo e valuteremo le varie opzioni. Ma sono qui da un po' e so come funzionano le cose. La Ducati per me è casa e ce ne vorrà per convincermi ad andare altrove". Afferma inoltre Davide Tardozzi, team manager della Ducati: "Non vogliamo perdere Miller. Vedremo come si evolerà il tutto, ma sono soddisfatto che altri team lo stiano tenendo in considerazione. Significa che abbiamo un buon pilota. Stiamo lavorando per tenerlo per quanto ci riguarda", ha infatti aggiunto il numero uno del box italiano, che ribadisce la sua fiducia nei confronti dell'australiano.