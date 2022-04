MotoGp, Marini: "Obiettivo Q2. A Jerez si possono capire i valori in campo"

ROMA - Luca Marini ha parlato in vista del Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp, dove dopo il dodicesimo posto ottenuto a Portimao. Il classe 1997 però guarda già avanti e punta la tappa di Jerez. "Jerez de la Frontera è uno di quei tracciati dove possiamo capire esattamente i valori in campo per il campionato - ha detto -. Notoriamente, i distacchi qui sono sempre minimi e sono curioso di capire quale può essere il nostro reale potenziale in questo 2022, dove il livello è altissimo, e quali saranno i tempi per centrare la Q2 che è il nostro obiettivo. Lavoriamo sodo anche per fare uno step in avanti sul passo gara".