MotoGp, Quartararo: "In Spagna voglio il massimo, mai arrendersi"

ROMA - La stagione di Fabio Quartararo in MotoGp entra ora nel vivo. La vittoria in Portogallo lo ha portato ad affiancare Alex Rins in cimaa alla classifica piloti. Ma ora in agenda c'è il Gran Premio di Spagna, per un'occasione che il francese della Yamaha non vuole mancare: "Il trionfo a Portimao è stato fantastico - ha detto Quartararo ai media ufficiali Yamaha -. Mi sono davvero divertito , ma ora è il momento di tornare seri. Sono a pari merito al primo posto, quindi daremo ancora una volta il nostro massimo. Non mi arrenderò mai. In Portogallo siamo stati fortunati in un certo senso perché la pista si adatta bene alla nostra moto e anche Jerez può favorirci. L'anno scorso avrei vinto la gara qui se non fosse stato per il mio problema all'avambraccio. Ci riproverò quest'anno".