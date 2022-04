MotoGp, Bagnaia: "Buon feeling, la spalla mi dà fastidio ma non mi limita"

JEREZ DE LA FRONTERA - Pecco Bagnaia ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. "Già a Portimao avevo detto che eravamo tornati a guidare bene, con un gran feeling sull'anteriore - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Stamattina ho avuto un piccolo intoppo che ha condizionato le FP1, però oggi pomeriggio era risolto. Il feeling è molto buono, la spalla mi dà un po' fastidio ma non mi limita nella guida". Il ducatista ha chiuso con il terzo tempo le FP2, dietro solo a Quartararo e Bastianini, e guarda con ottimismo al resto del weekend: "E' bello vedere che riesco a spingere - ha aggiunto -. Era da tempo che al venerdì non ero davanti, non solo nel time attack ma anche nel passo".