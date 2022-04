MotoGp, Gp Spagna: Bagnaia precede Quartararo ed è il più veloce nelle FP3

JEREZ - Francesco Bagnaia è il più veloce nella terza sessione di prove libere di MotoGp nel Gran Premio di Spagna. Il ducatista ferma il cronometro in 1’36”782 davanti al campione del mondo in carica in sella alla Yamaha Fabio Quartararo (staccato di 6 millesimi) e alla Honda del giapponese Takaaki Nakagami. Buon quarto tempo per Marc Marquez, mentre Enea Bastianini del Team Gresini a sua volta stacca il pass per il Q2 con il sesto crono. Dentro per un soffio anche Jack Miller (Ducati), davanti a Marco Bezzecchi che dovrà passare per il Q1, così come Johann Zarco (12°), Alex Rins (13°), Franco Morbidelli (15°) e Andrea Dovizioso (19°).