MotoGp, Gp Spagna: Bagnaia trova una super pole position davanti a Quartararo

JEREZ – Francesco Bagnaia ottiene una super pole position nel Gran Premio di Spagna. Nelle qualifiche sul circuito di Jerez, il pilota della Ducati si conferma nuovamente al comando dopo le FP3 e le FP4, ottenendo il miglior tempo in 1’36”170, precedendo di quasi mezzo secondo la Yamaha del campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Va a completare la prima fila l’Aprilia di Aleix Espargaro, davanti a Jack Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Johann Zarco (Ducati Pramac). Nono crono per Joan Mir (Suzuki), anche autore di una caduta, dietro a Marco Bezzecchi (ottavo con la Ducati). Quarta fila per Enea Bastianini del Team Gresini con l’undicesimo tempo.