MotoGp, Bagnaia: "Felice della pole, ma già a Portimao eravamo competitivi"

JEREZ - Francesco Bagnaia è un missile in quel di Jerez. Un super tempo permette al pilota della Ducati di ottenere la pole position al Gran Premio di Spagna, precedendo di circa mezzo secondo Fabio Quartararo: "C’è tanto lavoro dietro con la squadra, sono riuscito a fare la gara a Portimao che mi ha aiutato a trovare questo feeling. Nel settore 4 è impossibile andare meglio di così, anche se le curve 11 e 12 solitamente ci disturbano un po’. Finalmente iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro, sono euforico. Anche nelle FP4 mi sono trovato molto bene, abbiamo fatto uno step in più nel setting. Siamo pronti per la gara, sapevo che il giro lo avrei potuto fare subito”, ha dichiarato a caldo.