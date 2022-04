MotoGp, Quartararo: "Bagnaia? Tra i giri più veloci che abbia mai visto"

JEREZ – Fabio Quartararo paga quasi mezzo secondo da un imprendibile Francesco Bagnaia. In quel di Jerez, il francese trova la prima fila dietro al ducatista che vola e precede tutti in qualifica: “Oggi non c’era sfida per la pole position, Bagnaia ha fatto un giro incredibile. Domani sarà importante stare concentrati perché abbiamo un ritmo molto forte. L’importante è che il passo sia buono, siamo a mezzo secondo perché Bagnaia ha fatto un giro incredibile. Gli ho chiesto dove ha tagliato (ride, ndr). Con queste temperature, è andato veramente forte. E’ uno dei giri più veloci che abbia mai visto in MotoGp”, spiega Quartararo.