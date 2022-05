MotoGp, Dall'Igna: "Bello rivedere Bagnaia lottare per la vittoria"

ROMA - "Per noi questa vittoria assume molteplici significati. La qualifica è stata strepitosa ed era darle continuità. Rivedere Bagnaia in forma e lottare nuovamente per la vittoria è stato bello". Queste le parole di Luigi Dall'Igna, team manager della Ducati, al termine del Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa della MotoGp. Pecco Bagnaia ha infatti conquistato la vittoria e si rilancia per la corsa al titolo: "Oggi siamo riusciti finalmente a dimostrare il vero potenziale della nostra moto. Anche Miller ha fatto una buona gara e fino a cinque giri dalla fine ha lottato per il podio", ha aggiunto Dall'Igna.