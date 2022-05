MotoGp: Suzuki lascerà a fine stagione

ROMA - La Suzuki non sarà più in MotoGp a partire dal 2023. A lanciare l'indiscrezione è stato "Motorsport.com" nella giornata in cui la classe regina era impegnata nei test sul circuito di Jerez, a un giorno dalla conclusione del Gran Premio di Spagna vinto da Pecco Bagnaia. La casa di Hamamatsu dunque svincolerà i propri piloti al termine di questa stagione e per i due spagnoli - Joan Mir e Alex Rins, entrambi in scadenza di contratto - il mercato potrebbe dunque aprirsi in anticipo.