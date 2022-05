MotoGp, Jarvis: "Gioco di squadra in RNF, ma non siamo contenti"

ROMA - La MotoGp 2022 della Yamaha presenta in questa fase contraddizioni profonde. La casa di Iwata può infatti contare su Fabio Quartararo in vetta alla classifica piloti, ma per incrociare un'altra M1 dobbiamo scendere fino alla sedicesima casella, quella occupata da Franco Morbidelli. Ancora più giù - rispettivamente 20esimo e 21esimo - ci sono invece Andrea Dovizioso e il rookie Darryn Binder della Yamaha RNF WithU. Il team manager della Yamaha ufficiale, Lin Jarvis, non si è mostrato soddisfatto dei risultati della scuderia di Razlan Razali e ad "Autosport" afferma: "Non siamo contenti di quanto raccolto finora. Ma il team sta facendo gioco di squadra, il che va bene".