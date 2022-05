MotoGp, Marini: "A Le Mans dobbiamo essere pronti a tutto"

ROMA - La MotoGp per la settima tappa del Motomondiale presenta il rebus Gran Premio di Francia . I piloti del VR46 Racing Team vogliono fare bene in questo importante appuntamento, con Luca Marini che parte dai buoni risultati raccolti nei test a Jerez: "Ci aspetta una settimana impegnativa a Le Mans, forse con freddo e pioggia . Ai test post gara abbiamo fatto un bel lavoro: siamo riusciti ad essere molto veloci con la media . Sarà importante essere pronti a tutto, adattarsi ai cambiamenti meteo e sarà questo il reale banco di prova per quanto fatto a Jerez . L’obiettivo è ridurre il divario: gli ultimi Gp sono stati un po’ sotto le mie aspettative", ha detto il pilota del team di Valentino Rossi.

Bezzecchi e l'incognita meteo

Anche Marco Bezzecchi pone l'accento sulla questione meteo, con la pista di Le Mans che è famosa per i suoi repentini cambi di temperatura e di condizioni della pista: "Le Mans è un tracciato che mi piace, sono andato sempre abbastanza forte lì nelle classi inferiori. Spero di riuscire ad essere competitivo anche in sella alla MotoGp", ha aggiunto il 23enne di Rimini. "Sarà però il meteo - conclude Bezzecchi - ad essere la vera variabile. Sarà fondamentare trovare il tempo per provare la pista in tutte le sue condizioni. Vogliamo essere pronti ad affrontare la gara in ogni sua incognita".