MotoGp, Bagnaia: "In Francia voglio essere competitivo"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato a pochi giorni dal Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il ducatista, dopo il trionfo in Spagna, guarda con ottimismo al weekend di Le Mans e va a caccia di altri punti importanti per avvicinarsi alle primissime posizioni in classifica. "Questa settimana di pausa mi è sicuramente servita per recuperare e lasciare riposare la spalla dopo i due Gran Premi consecutivi di Portimao e Jerez, che sono stati molto impegnativi - ha detto il pilota italiano ai media ufficiali Ducati -. Arriviamo in Francia, su una pista che in generale mi piace molto e dove mi diverto sempre a guidare, ma è sicuramente anche un tracciato non semplice, dove lo scorso anno abbiamo faticato un po’ sull’asciutto. Rispetto alla passata stagione quest’anno il tempo dovrebbe essere migliore: non è prevista pioggia e anche le temperature sembrano essere più alte. Il nostro obiettivo è quello di continuare l’ottimo lavoro fatto a Jerez ed essere competitivi e veloci anche qui in Francia".