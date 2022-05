MotoGp, Mir alla Suzuki: "Siete i migliori. Per sempre con me"

ROMA - La Suzuki dice addio alla MotoGp . Le indiscrezioni rimbalzavano già da qualche tempo, ma ora la casa di Hamamatsu sgombera ogni dubbio con il comunicato ufficiale diramato poco fa , che ribadisce come si sia aperta una trattativa con la Dorna per lasciare a fine 2022. I due piloti titolari della Suzuki, Joan Mir e Alex Rins , hanno commentato sui social la notizia ufficiale. Il campione del mondo 2020, in una storia Instagram scrive così: "Siete i migliori. Sarete per sempre nel mio cuore".

La reazione di Rins

Anche l'altro spagnolo della Suzuki, Alex Rins, ha trasmesso via social il suo amore per la sua scuderia: un cuore azzurro e la foto in cui si festeggiava tutti insieme il 500esimo podio, arrivato proprio grazie a Rins nel Gran Premio delle Americhe di Austin. Non è ancora chiaro se i due piloti siano stati avvisati in anticipo dell'addio. Una decina di giorni fa, all'uscita delle prime indiscrezioni, l'agente di Mir, Paco Sanchez, il manager di Mir, ha confessato come fosse "scioccato" da questa decisione, affermando che il rinnovo del campione del mondo era già sul tavolo, pronto per essere firmato.