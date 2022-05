MotoGp, Ezpeleta sulla Suzuki: "C'è già chi vuole sostituirla"

ROMA - La nota ufficiale della Suzuki piomba su Le Mans. La casa di Hamamatsu è infatti al momento - si legge - "in trattative con Dorna in merito alla possibilità di concludere la sua partecipazione in MotoGp alla fine del 2022". Ieri, lo streamer Nico Abad ha ospitato Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, che ha commentato così la notizia: "Non ci penso e non ci interessanemmeno trattenerli. Stiamo parlando con loro, e domani (oggi, ndr) uscirà un comunicato in merito". Comunicazione che infatti è arrivata puntuale. "Come abbiamo già detto, non si può rescindere l'accordo unilateralmente, quindi questa loro scelta va discussa nel modo giusto - ha affermato Ezpeleta". Dorna aveva infatti specificato come la scuderia non potesse prendere questa decisione da sola.