MotoGp, Bagnaia: "Dopo il primo trionfo ci starebbe il bis"

ROMA - Pecco Bagnaia, vincitore con la Ducati del Gran Premio di Spagna,ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Spagna, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. "Sarebbe bello ripetere il trend positivo dell'anno scorso dopo la mia prima vittoria. Ma ora è tutto diverso e vedremo come andrà questo weekend - ha detto il pilota della Ducati -. È una pista che mi piace - continua l'italiano - dove è arrivato il mio primo podio. Zarco e Miller erano molto veloci qui l'anno scorso. Forse domenica potrebbe piovere. In Indonesia la situazione era strana per me. Di solito siamo veloci sotto la pioggia, ma lì non avevo feeling con la moto. A Portimao invece sì. Dobbiamo capire meglio un po' tutto. È difficile fare previsioni adesso, dopo la giornata di domani avremo un'idea. La Yamaha sarà molto competitiva qui".