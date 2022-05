MotoGp, Gp Francia: Bastianini davanti ad Aleix Espargaro nelle libere 2, quinto Bagnaia

LE MANS - E' di Enea Bastianini il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota del team Gresini, vincitore fin qui di due gare nel campionato in corso, firma il crono di 1:31.148 e precede l'Aprilia di Aleix Espargaro sul circuito di Le Mans. Terzo posto per la Suzuki di Alex Rins, che precede Johann Zarco in quarta posizione. La Ducati di Pecco Bagnaia fa segnare il quinto tempo davanti a Fabio Quartararo, sesto.