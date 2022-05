MotoGp, Gp Francia: Zarco è il migliore nelle FP3, Bagnaia 2°

LE MANS - Johann Zarco si mette davanti a tutti nella terza sessione di prove libere di MotoGp nel Gran Premio di Francia. Il pilota francese in sella alla Ducati Pramac ferma il cronometro in 1’30”568 (record della pista) precedendo la Ducati di Francesco Bagnaia e il campione del mondo in carica con la Yamaha Fabio Quartararo. Top-5 completata da Marc Marquez (Honda) e Jack Miller (Ducati), mentre trova l’accesso al Q2 Enea Bastianini grazie al decimo tempo combinato dopo alcuni problemi nella giornata odierna. Dovranno passare per il Q1 Jorge Martin (11°, Ducati), Joan Mir (Suzuki, 13°) e Luca Marini (Ducati, 14°).