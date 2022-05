MotoGp, addio al 46: il numero di Valentino Rossi sarà ritirato al Mugello

ROMA - Sarà ufficialmente ritirato lo storico numero 46 di Valentino Rossi . Arriva durante il sabato di qualifica del Gran Premio di Francia, l'omaggio nei confronti dell'ex pilota di Tavullia, ora impegnato con le quattro ruote nel mondo del GT. In MotoGp nessun pilota userà più il 46, un numero che ha contraddistinto l'infinita carriera del 'Dottore'. La cerimonia si terrà al Mugello , poco prima delle qualifiche del Gran Premio d'Italia in programma il 28 maggio.

Ospite d'onore al Mugello

Una cerimonia che tutti i tifosi di Rossi stavano aspettando. Al Mugello sarà ospite d'onore lo stesso Rossi, 26 stagioni nel motomondiale e un palmares che recita 9 titoli iridati, 115 vittorie e 235 podi in tutte le classi. Il pesarese si è ritirato al termine della scorsa stagione ed è stato già inserito nella Hall of Fame delle Legends MotoGp a Valencia. Mentre i suoi ex colleghi sono in Francia, Rossi questo weekend si trova a Magny Cours per il secondo round sprint del GT World Challenge Europe.