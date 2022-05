MotoGp, Miller su Bagnaia: "Impressionante vedere uno che guida così"

LE MANS - Jack Miller si piazza dietro a un imprendibile Francesco Bagnaia durante le qualifiche del Gp di Francia . L'australiano dista pochi millesimi dal compagno di box, garantendosi la prima fila davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro: "Ha funzionato bene la collaborazione con Pecco - ammette -. Ho capito sin da stamattina che lui aveva un gran passo. Io ero riuscito a fare un tempo non male da solo, ma c’era la possibilità di fare qualcosina in più. Io ci ho provato un po’ al primo tentativo, ma c’era in mezzo Marc. Al secondo sono uscito appena dietro di lui e abbiamo lavorato bene insieme. Vedere il suo giro da dietro è stato davvero impressionante. Io ero li a spingere, ma quando sei in sella da solo non ti rendi conto. Vedere da dietro uno che guida così è impressionante“.

Le parole di Miller

Ai microfoni di Sky Sport, Miller ha risposto alla domanda riguardante un possibile dominio della Ducati domani in gara: "E' bello sentirvi parlare così della Ducati di nuovo, perché in tutte le gare precedenti dicevate che la nuova Ducati non andava bene, eccetera eccetera. Ma io vi dicevo che sarebbe arrivata e sta arrivando sempre più forte, di gara in gara. Vedremo come andrà domani, a partire dalmeteo, ma ci proveremo come sempre”, conclude.