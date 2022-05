Moto3, Gp Francia: Masia trionfa a Le Mans, quarto Foggia

LE MANS - E' Jaume Masia a vincere il Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Ajo trionfa sul circuito di Le Mans e porta a casa la seconda vittoria dell'anno, conquistando punti importanti per la classifica piloti, che vede ancora Sergio Garcia al comando. Secondo posto per un ottimo Ayumu Sasaki, che precede il giovanissimo Izan Guevara. Quarto posto per Dennis Foggia che perde il podio e la seconda posizione in classifica piloti. Quinta posizione per Tatsuki Suzuki. A inizio gara viene esposta bandiera rossa dopo l'arrivo della pioggia, che ha fatto perdere il controllo delle moto di Migno, Masia, Holgado, Guevara, Garcia, Sasaki e Ortola. La gara è ripartita poi con la griglia di partenza originaria per una durata di 14 giri.