Moto2, Gp Francia: vince Fernandez, ottavo Vietti

LE MANS - E' Augusto Fernandez a conquistare la vittoria nel Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota spagnolo, sul circuito di Le Mans, si impone davanti al connazionale Aron Canet e al thailandese Somkiat Chantra. Appena fuori dal podio lo statunitense Cameron Beaubier, che precede il giapponese Ai Ogura e il tedesco Marcel Schrotter. Segue Joe Roberts, in settima posizione davanti a Celestino Vietti, che chiude ottavo ma rimane in testa alla classifica piloti dopo sette Gp. Caduta per Pedro Acosta, che si trovava al comando a 13 giri dal termine.