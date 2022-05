MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Francia

LE MANS - E' sempre Fabio Quartararo il leader della classifica piloti della MotoGp al termine del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale. Il francese della Yamaha, quarto al traguardo, vede però ridursi a quattro lunghezze il vantaggio su Aleix Espargaro, che con la sua Aprilia conquista un altro podio. In terza posizione nella graduatoria c'è Enea Bastianini, vincitore a Le Mans della sua terza gara e ora a -8 da Quartararo. Pesa lo zero di Pecco Bagnaia, costretto al ritiro e attualmente settimo in classifica piloti.