MotoGp, Aleix Espargaro: "Stanchissimo ma contento. Ci meritiamo tutto questo"

LE MANS - Aleix Espargaro si gode il terzo posto nel Gran Premio di Francia , valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota di Aprilia non può che essere soddisfatto del podio che gli permette di portarsi a pochi punti da Fabio Quartararo in classifica piloti. " E’ stata una gara difficilissima, la più difficile della stagione. Sono stanchissimo , l’anteriore si chiudeva ovunque e avevo paura di fare un highside. Quartararo era veramente veloce oggi e ho lasciato perdere Miller davanti. Alla fine ho frenato piuttosto bene ed era solamente questione di non commettere errori".

Le parole di Espargaro

Espargaro è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Era una pista difficile - ha detto -. Non pensavo di recuperare punti a Quartararo in questo weekend. La squadra mi ha aiutato venerdì e sabato. Tenere dietro Quartararo in questa gara era molto difficile, ma sono molto contento. Ci meritiamo quello che sta succedendo, non potete immaginare quanto sia difficile rimanere davanti tutte queste gare. Sono estremamente contento per la costanza, ma anche per la velocità. Siamo sempre lì davanti".