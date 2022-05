MotoGp, Quartararo: "Non poter superare è stato molto frustrante"

ROMA - " Oggi è stato molto frustrante . Appena sbaglio la partenza o faccio un errore, anche piccolo, la gara è finita. Oggi, a parte che nel primo giro, non ho fatto neanche un sorpasso. Non era possibile : uscendo dalle curve, gli altri hanno molto vantaggio ". Queste le parole di Fabio Quartararo ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio di Franci a, settimo appuntamento stagionale della MotoGp, concluso al quarto posto. Il francese, che nella gara di casa puntava al successo, non può dirsi soddisfatto del risultato raggiunto a Le Mans.

Su Morbidelli

Non mi servono alleati - ha aggiunto Quartararo -. Certo, quando il tuo compagno è vicino a te in termini di prestazioni, puoi analizzare cosa funziona e cosa no. Ma i problemi sono legati al time attack o al passo" Sorpassare però non è stato possibile, aggiunge infatti il francese : "Non c’è stato niente da fare: faccio fatica a trovare occasioni. Avevamo lo stesso ritmo, se non superiore, di Miller ed Espargaro, ma non potevo superare. Non ho potuto attaccare l'Aprilia, nonostante gli fossi molto vicino per un lungo tratto di gara".