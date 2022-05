MotoGp, Bastianini: "Ducati ufficiale? Credo di meritarla"

ROMA - Enea Bastianini si gode la vittoria nel Gran Premio di Francia a bordo della GP21 targata Gresini . Ai microfoni di "Sky Sport", il pilota di Rimini però è consapevole che le sue vittorie saranno tutti poi argomenti a suo favore nel 2023, quando potrebbero spalancarsi per lui i garage di Borgo Panigale. "Lavoro molto sulla solidità. Credo che oggi Pecco abbia sofferto che io fossi a lottare con lui , poi - ha aggiunto Bastianini - l'errore ci sta. Ma l'importante è essere tornati là davanti. Percentuale di me in Ducati? Non lo so, la decisione non è mia e non so niente. Ma forse sul piano del merito credo di potermi guadagnare quel posto ".

Bastianini in top 3

Il 24enne, alla sua seconda stagione in MotoGp, è già alla sua terza vittoria sulle sette gare finora disputate. Resta il rimpianto per il ritiro in Portogallo o per la decima posizione in Argentina, ma il trend di Bastianini è sicuramente positivo. I punti finora raccolti, infatti, lo proiettano in terza piazza per quanto riguarda la classifica piloti, con il leader Fabio Quartararo distante appena 8 punti e Aleix Espargaro (Aprilia) nel mezzo. Ora la MotoGp entra in pausa, ma poi in programma c'è il Gran Premio d'Italia al Mugello e la competizione tra gli italiani potrebbe essere un fattore decisivo.