MotoGp, Pernat: "La firma per Bastianini arriverà la prossima settimana"

ROMA - La MotoGp sta assistendo alla nascita di un altro grande talento: Enea Bastianini . Con le sue tre vittorie nei primi sette Gp, il pilota italiano si è infatti proiettato dietro Fabio Quartararo, leader del Motomondiale e iridato in carica, e Aleix Espargaro sull'Aprilia. La Ducati sembra voler puntare molto su Bastianini, come ha confermato lo stesso agente del riminese, Carlo Pernat a "Sky Sport": " C'è solo una stretta di mano , ma la Ducati ha assicurato ad Enea la moto 2023 , un biennale da pilota ufficiale e gli aggiornamenti in tempo reale . La firma arriverà la settimana prossima ".

Il 2023 di Bastianini

Non è però ancora chiaro in quale team verrà inserito il pilota di Rimini. Aggiunge infatti Pernat: "Giovedì ho incontrato Paolo Ciabatti (direttore sportivo, ndr) e Gigi Dall'Igna (team manager, ndr) e la Ducati ha già una strategia. La squadra attorno a Bastianini sarà la stessa attuale, con Giribuola capotecnico. Tra Mugello e Barcellona, la Ducati deciderà in quale squadra piazzare il pilota. A noi basta il pacchetto ufficiale e un ingaggio adeguato". La prossima tappa della MotoGp sarà quella del Mugello. Quasi un esame per Bastianini, che deve continuare a raccogliere risultati positivi per assicurarsi un 2023 da protagonista.