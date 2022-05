MotoGp, Puig: "Non siamo contenti, spero che le soluzioni arrivino il prima possibile"

ROMA - "Dove migliorare? Sappiamo dove farlo. Per provare queste cose però ci serve tempo. La speranza è che queste nuove soluzioni arrivino in Europa molto presto ". Sono queste le parole di Alberto Puig , team manager della Honda, al termine del Gran Premio di Francia , che ha visto Marc Marquez e Pol Espargaro entrambi fuori dalla top 5 della settima tappa della MotoGp . "Evidentemente non è questo il risultato che ci aspettavamo né quello che vogliamo. Vogliamo il massimo: questo è sempre il nostro obiettivo . Ma ci sono alcuni problemi".

Le parole di Puig

Il numero uno del box Honda dunque si rivolge direttamente alla dirigenza giapponese. L'urgenza è che il nuovo pacchetto sia nella disposizione dei tecnici per la gara del Mugello, in programma tra due settimane. Puig infatti ha aggiunto: "Questo fine settimana a Le Mans non è stato facile. Nemmeno Marquez è contento. Non è stato un disastro, ma bisogna guardare al quadro generale". Per poi concludere: "Abbiamo motivazione e non siamo contenti della situazione attuale. Torneremo a lottare per i nostri obiettivi molto presto".