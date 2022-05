MotoGp, manager Espargaro: "L'Aprilia non si aspettava il suo exploit"

ROMA - Aleix Espargaro va volare l'Aprilia . Insieme a Enea Bastianini , è lui la sorpresa di questa MotoGp . Vittorie e podi non previsti che potrebbero anche mettere in difficoltà la casa di Noale sul discorso rinnovo. A spiegare questo aspetto è proprio l'agente del pilota spagnolo, Albert Valera, che al quotidiano spagnolo "AS" afferma: "Il mercato piloti stenta a decollare: piloti e team sono in attesa . Si sta facendo scorrere il calendario e temporeggiando nel prendere decisioni. D'altronde l' Aprilia non si aspettava un Espargaro così e il budget del prossimo anno non tiene conto della situazione attuale . Stanno quindi aspettando per proporre al mio pilota un'offerta degna del livello che sta mostrando in pista".

Le parole di Valera

Questo squilibrio tra le aspettative e le prestazioni poi messe in pista da Espargaro, ora secondo in classifica piloti, starebbero dunque creando un ostacolo per la trattativa. Valera confessa poi di aver proposto all'Aprilia un "ritocco" e non uno stravolgimento dell'attuale contratto: "Lo considero in effetti un ridimensionamento di stipendio perché, se teniamo conto dell'aumento delle prestazioni e del piccolissimo aumento che ci offrono ora. Devono dimostrare che Espargaro è il loro Capitano con un'offerta degna", ha ribadito Valera. Con il procuratore che poi termina così l'intervista: "Non voglio dare false speranze, non è facile per Espargaro uscire da Aprilia. Per lui inserirsi in un altro team sarebbe difficile".