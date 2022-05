MotoGp, Nieto: "Tutti temono la Ducati? Allora stiamo facendo bene"

ROMA - La MotoGp vede sempre la Ducati in prima linea quando di tratta di sviluppo tecnico . il team di Borgo Panigale ha di recente presentato l'abbassatore anteriore in movimento, idea accolta con scetticismo dal paddock e bocciata dalla FIM . Il team manager della Pramac (team motorizzato Ducati), Fonsi Nieto , si è espresso così a tal proposito in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo "AS": " Gli altri costruttori hanno paura della Ducati . Ultimamente succede sempre. In commissione ci sono state lamentele per le nostre innovazioni. In queste situazioni, tutti si lamentano sempre della Ducati".

Ducati contro tutti

La questione però non sembra infastidire Nieto. Al contrario: "Ad essere sinceri questo mi dà la carica, perché significa che le cose stanno andando bene". E il manager spagnolo porta questo esempio: "In questo momento, se la pressione delle gomme è bassa non possono darti alcuna sanzione. A Jerez c’erano due Ducati con le gomme al di sotto della pressione consigliata, quelle di Bagnaia e Martin. Ma non è prevista nessuna squalifica. In Portogallo e in Indonesia sotto la pioggia, c’erano più di dieci moto con la pressione più bassa. In alcune tappe c'era metà griglia con le gomme così, ma fa scalpore solo quando si tratta della Ducati. A me, a Gigi (Dall'Igna, direttore generale Ducati, ndr) e a tutti questo non dà fastidio. Anzi, questo ci carica ancora di più, visto che tutti i team ci temono", ha chiosato l'ex pilota.