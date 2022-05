MotoGp, Marquez: "Nostro livello da valutare, lavoreremo sodo per il Mugello"

ROMA - La Honda si prepara al Gran Premio d'Italia . La MotoGp 2022 per ora non sta regalando molti sorrisi a Marc Marquez e a Pol Espargaro, con l'otto volte campione del mondo ancora alla ricerca della condizione ottimale. Ha infatti detto Marquez: “ Il Mugello è sempre un bellissimo circuito da guidare , è molto veloce e quando si spinge in rettilineo su una MotoGp è una bella sensazione. Vedremo cosa sarà possibile fare per questo fine settimana: analizzeremo la situazione e vedremo a che punto siamo. So che continuando a lavorare con il mio team, con la Honda, possiamo tornare ad essere dove sappiamo, dove punta il nostro potenziale ”.

Le parole di Espargaro

È pronto al weekend toscano anche Pol Espargaro, che di recente ha lamentato gravi mancanze da parte della Honda. Il pilota di Granollers ha detto: “L'anno scorso al Mugello abbiamo avuto una gara un difficile, quindi quest'anno spero che potremo fare un Gran Premio più tranquillo. Ho continuato ad allenarmi al massimo in casa per essere pronto. Non siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo l'ultima volta in Francia, quindi l'obiettivo è ovviamente tornare qui in Italia. In due settimane abbiamo in agenda due gare e un test e ci sarà molto tempo per noi da trascorrere in moto: un punto molto positico per noi".