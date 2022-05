MotoGp: cancellato il Gp di Finlandia nel 2022

ROMA - Salta il Gran Premio di Finlandia. In una nota congiunta si legge infatti che " FIM, IRTA e Dorna Sports sono obbligate ad annunciare modifiche al calendario del Campionato del Mondo FIM MotoGp 2022 . I lavori di omologazione al KymiRing , insieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica in atto nella regione , hanno purtroppo costretto alla cancellazione del Gran Premio di Finlandia nel 2022 ". Il Gp di Finalndia, in programma inizialmente nel weekend da venerdì 8 a domenica 10 luglio, è dunque rimandato all'anno prossimo.

Il comunicato

"Le circostanze attuali - si legge nel comunicato - hanno creato ritardi e messo a rischio i lavori in corso sul nuovo circuito -. Tutte le parti hanno quindi concordato che il debutto della pista deve essere posticipato al 2023, la MotoGP non vede l'ora di tornare in Finlandia per la prima volta in quattro decenni. Il calendario finale del Campionato del Mondo FIM MotoGp 2022 dovrebbe quindi comprendere 20 round". In Finlandia l'appuntamento era molto atteso, visto che l'ultima edizione del Gran Premio si è disputata circa 40 anni fa.