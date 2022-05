MotoGp, Quartararo: "Cercherò di vincere ancora in Italia"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia attende squadre e piloti della MotoGp in quella che sarà l'ottava tappa del Motomondiale. Fabio Quartararo è leader della classifica piloti e vuole allungare su Aleix Espargaro. Il francese ha parlato così della pista toscana: "Dopo una settimana di riposo, si corre al Mugello, che è un tracciato che mi piace molto . L'anno scorso ho vinto qui, ed è stata una grande gara e una bella sensazione, soprattutto perché era il Gp di casa della mia squadra. Questo fine settimana, guidare qui sarà ancora meglio perché i fan saranno lì a guardare e godersi le sessioni. Proverò a vincere di nuovo e come sempre cercherò di dare il mio 100%".

Le parole di Morbidelli

Gran Premio di casa anche per Franco Morbidelli, che sta cercando di ritrovare continuità in termini di risultati. "Abbiamo lavorato sodo e passo dopo passo stiamo migliorando, ma abbiamo bisogno di mettere insieme il tutto - ha detto l'italo-brasiliano -. Continueremo a lavorare sodo anche questo fine settimana. Il Mugello è un circuito molto speciale. Ha velocità ma anche i tifosi offrono un bello spettacolo, è il mio appuntamento di casa e così come anche per la squadra, darò il massimo per fare una buona performance".