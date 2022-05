MotoGp, Bagnaia: "Al Mugello per riscattarmi"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato in vista del Gran Premio d'Italia, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota Ducati, dopo la caduta e il ritiro in Francia, vuole tornare a macinare punti in classifica a partire dal Mugello: "Finalmente domenica corriamo al Mugello e ne sono davvero entusiasta. Correre in Italia è sempre molto emozionante e mi aspetto un weekend fantastico con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista. Dopo la caduta in Francia voglio assolutamente riscattarmi. Ora più che mai, è fondamentale non commettere altri errori per non perdere altri punti importanti per il campionato. Darò il massimo come sempre".