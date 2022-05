MotoGp, Aprilia: rinnovo per Espargaro e Vinales fino al 2024

ROMA - Aprilia ha annunciato, in una conferenza stampa, di aver raggiunto l'accordo con Aleix Espargaro e Maverick Vinales per il rinnovo di contratto di entrambi in MotoGp fino al 2024. L'annuncio è arrivato in una conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Italia . Nelle ultime settimane si era parlato molto dell'intenzione della casa di Noale di blindare in particolare Espargaro, in Aprilia dal 2017 e quest'anno protagonista fin qui di un campionato importante, che lo vede al secondo posto della classifica piloti dietro a Fabio Quartararo. Entusiasta l'amministratore delegato Massimo Rivola : " Non ho dubbio Aleix incarni lo spirito di Aprilia e ho piena fiducia nel talento di Vinales che ci mostrerà il suo vero potenziale. Non ho neanche considerato altre opzioni: la stabilità è performance. E vogliamo raggiungere questa stabilità sia con i piloti, sia con il personale nel box".

La gioia dei piloti

Aleix Espargaro ha commentato con gioia la notizia del rinnovo: "Sono molto felice che il rinnovo sia finalmente arrivato. L'anno scorso non abbiamo fatto un buon lavoro, ma ora parte un progetto fino al 2024. Abbiamo sempre avuto buon potenziale a Noale, ma è tutto questione di dettagli in MotoGp. Tanti mi dicevano che in Aprilia avrei svernato, che sarebbe stata la fine della mia carriera e volevo dimostrare che non è così. Le cose possono cambiare in fretta. Tutti pensavano che fosse la fine anche per Vinales, ma non è così. Abbiamo continuità per continuare a lottare per i nostri sogni". Felice anche Maverick Vinales: "Sono molto felice di continuare. È un'iniezione di fiducia per me rimanere qui per costruire un team forte. Abbiamo l'obiettivo di andare a podio e vincere. Mi sono trovato subito bene con l'Aprilia e ho capito subito che questo era l'ambiente giusto per continuare a migliorarmi".