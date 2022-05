MotoGp, Rossi e Biaggi al Mugello: le celebrazioni per i piloti italiani

ROMA - Valentino Rossi e Max Biaggi scendono in pista al Gran Premio d'Italia. Questione di riconoscimento per la carriera straordinaria di entrambi nel mondo delle due ruote. Il pilota romano, quattro volte campione del mondo in classe 250, si prepara ad entrare nella Hall of Fame della MotoGp. La cerimonia si terrà domani e si svolgerà come quella di Jerez dedicata a Jorge Lorenzo. Poi Biaggi salirà in sella alla sua Aprilia RSW250 domenica alle ore 13:25 per un giro d'onore: "Sono orgoglioso e felice di entrare nella Hall of Fame della MotoGp - ha scritto Biaggi sui social - e ringrazio tutte quelle persone che mi hanno seguito e supportato in questi anni".