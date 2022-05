MotoGp, Bagnaia: "A Le Mans errore mio, per il Mugello sono sul pezzo"

ROMA - Mancano ormai poche ore al Gran Premio d'Italia e i piloti incontrano la stampa per il consueto briefing del giovedì. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sono due dei protagonisti più attesi e questa ottava tappa della MotoGp ha per loro il sapore di casa. Ha parlato per primo il pilota Ducati che è partito dalla sua sbavatura a Le Mans: "Gli errori capitano, anche se il mio è stato grosso. Ho avuto tempo di riflettere su questo errore e imparare. Imparare ad essere concentrato e sereno, anche dopo uno sbaglio. E il posto migliore per ripartire è proprio il Mugello. Ho lavorato molto a Borgo Panigale, cerco di usare allenamenti su moto stradali come fossero allenamenti in palestra, mi piace, mi permette di provare nuove cose".