MotoGp, Aleix Espargaro il più veloce nelle libere 2 del Gp d'Italia: Bagnaia secondo

SCARPERIA - È Aleix Espargaro il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, ottava tappa della MotoGp 2022. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, sul circuito del Mugello, ferma il cronometro a 1:45.891, precedendo le Ducati di Pecco Bagnaia e di Jack Miller, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarto tempo per la Pramac di Zarco, caduto due volte in queste FP2, quinto Luca Marini sotto gli occhi di Valentino Rossi, davanti a Enea Bastianini, vincitore di tre gare su sette fin qui in stagione, finito sesto