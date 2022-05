MotoGp: il circuito di Misano rinnova fino al 2026

ROMA - Il circuito di Misano, con il Gran Premio dell'Emilia Romagna, sarà nel calendario della MotoGp fino al 2026. In questi giorni, i promotori del Gp e il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta hanno firmato un accordo con la classica formula 3+2 che prolunga la tappa sulla riviera almeno fino al 2026. Grande soddisfazione per il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Siamo felici e orgogliosi di continuare a ospitare una tappa della MotoGp a Misano, una delle capitali mondiali del motociclismo. Un ottimo risultato, frutto del lavoro di squadra che da anni stiamo portando avanti con tutte le istituzioni e realtà coinvolte in questo progetto e che si aggiunge anche al ritorno in pianta stabile nel calendario mondiale del Gp di Formula 1 di Imola per i prossimi cinque anni".